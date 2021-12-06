عمرو أديب: «ذوي الهمم لازم يكون ليهم يد قوية زي الرئيس السيسي»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على احتفالية «قادرون باختلاف» الذي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنها أطول احتفالية يحضرها الرئيس في تاريخه.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو أديب على احتفالية «قادرون باختلاف»

وقال عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» عن احتفالية قادرون على التحدي: «أطول إحتفالية يحضرها الرئيس، الريس كان مستعد يقعد أكثر من 5 ساعات ومستعد يسمع مشاكلهم كلها، الناس اللي شافت الاحتفال هيظهرلها إن مصر مهتمة ورئيسها بيطور».

وتابع حديثه: «مش كل مشاكلهم اتحلت لكن الرئيس بيقول لكل واحد في الدولة إنه يقوم بدوره، اما يبقى في دور رئاسي الناس كلها بتهتم وبتبدأ تساعد، اللي حصل دعوة مش احتفالية، للناس إنها تاخد بالها،بننقل رسالة للمجتمع إنه الناس دي ليها حقوق شرعا وقانونا ومحليا يجب أن يأخذها».

وأضاف: «الرئيس السيسي كان بيتكلم معاهم على إنهم ناس جد، الناس دي محتاجة ايد قوية زي ايد الرئيس السيسي».

عمرو أديب يناشد الدولة بالاهتمام بذوي الهمم

ووضع عمرو أديب خلال البرنامج مجموعة متطلبات يجب أن تقوم بها الدولة لمساندة ذوي الهمم، إذ قال: «الناس دي مش عايزة إحسان هي عايزة مكان، هقول طلبين لازم الدولة تنفذهم، الأول تفعيل النسبة بتاعتهم في الوظايف في كل مكان، والثاني محتاجين نمهد الشوارع والأماكن ليهم عشان يبقوا واخدين حقهم زينا».

وأضاف: «الحاجات دي بتتعمل عميابي برة مصر من غير تفكير في إن ده حقهم».

هشتاج «السيسي حبيب المصريين» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

هذ وتصدر هاشتاج «السيسى حبيب المصريين» مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك- تويتر) وذلك بعد إحتفالية «قادرون بإختلاف» والتى شهدها بمركز المنارة الأحد، بمشاركة جموع كبيرة من ذوي الهمم وأصحاب الإحتياجات الخاصة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويا في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، والتي كان آخرها اليوم الأحد، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، الإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.

احتفالية قادرون باختلاف

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.