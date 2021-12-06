بينها مشروع قانون..تعرف على القرارات العاجلة من «مستقبل وطن» استجابة لتوجيهات الرئيس حول أصحاب الهمم

/664536/بينها-مشروع-قانونتعرف-على-القرارات-العاجلة-من-مستقبل-وطن-استجابة-لتوجيهات-الرئيس-حول-أصحاب-الهمم

في استجابة لافتة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي بناءا على توجيهاته لكافة مؤسسات الدولة من بينها العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل ابداعاتهم وتوفير كافة البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللا محدودة ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب، وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف فضلا عن التكافل بتنفيذها.

تحركات عاجلة

وأضاف الحزب، في بيان له، حصل عليه دوت الخليج، أنه سيتم تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكافة الأمانات التنظيمية.

مشروع قانون

كما قرر الحزب تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له القيام بدوره المنوط به.

تصريحات دالة

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مجموعة من التصريحات شديدة الأهمية والدلالة لأصحاب الهمم "أنا بخير طالما أنتم بخير"، مبديا سعادته للمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ردا على تحية رحمة ممدوح أول مذيعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيناس الجبالي بطلة مصر في رفع الأثقال من قصار القامة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس الأحد بمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأبدت رحمة ممدوح وإيناس الجبالي سعادتهما بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية.. وأضاف الرئيس السيسي: "إننا جميعا سعداء بكم وكل الناس تحبكم ويوجد دعم متواصل لكم من الدولة والناس.. أهلا وسهلا بكم.. بحبكم كلكم.. متشكر جدا يا رحمة.. إن شاء الله دائما نكون مع بعض على طول مش أنا بس".

وأكد الرئيس أن الدعم الإيجابي من المصريين لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف وسيزيد، وأن الدولة تتحرك ولكننا لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز الذي رزقنا الله به سبحانه وتعالي.