/664537/مستقبل-وطن-يعلن-إعداده-مشروع-قانون-صندوق-قادرون-باختلاف-تلبية-لتوجيهات-الرئيس-السيسي

قرر حزب مستقبل وطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة بشأن توصيات مؤتمر "قادرون باختلاف"، تكليف هيئته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصفة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة له.

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كما قرر الحزب أيضا تنمية مهارات القادر ن باختلاف وثقل ابداعهم وتوفير كافة البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم بالانشطة الاجتماعية التي يقوم بها الحزب وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف فضلا عن التكافل بتنفيذها.

مستقبل وطن يعلن إعداده مشروع قانون «صندوق قادرون باختلاف» تلبية لتوجيهات الرئيس السيسي

كما قرر أيضا تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكافة الأمانات التنظيمية.

هذا وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف:” أشعر بالفخر والامتنان للمشاركة اليوم مع أبنائنا من ذوى الهمم، فى تلك المناسبة التى أضحت عيدًا سنويًا بالنسبة لكل المصريين.

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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالعمل على تمكين ذوى الهمم

جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، الذى أقيمت بمركز المنارة، والتى حضرها الرئيس السيسي، وعدد كبير من قيادات الدولة.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:” إن قصة الكفاح والإرادة من أجل بناء دولتنا الحديثة قابلها العديد من التشابكات، ونقف معًا من أجل تخطي كل الصعاب سعيًا لتعديل المسار، وكلنا إيمان فى نتيجة كل من يتقن عمله.

واستكمل الرئيس السيسي، حديثه قائلًا:” نعتز بما وصل إليه ذوى الهمم، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة، بما يعكس قدراتهم غير المحددوة على مواجهة التحديات وهو ما يعزز تطلعاتنا تجاههم، ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس، وإتاحة الخدمات التدريبية لهم.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمكين ذوى الهمم

كما أصدر الرئيس السيسي عددًا من القرارات اللازمة التى يلزم على الحكومة تنفيذها، والتى يأتي على رأسها التالي:-

- التوسع فى مجالات تدريب المعلمين بآليات ومهارات فى التعاون والتواصل مع ذوى الهمم، من أجل التفوق

- إنتاج الأعمال الدرامية التى تستهدف إبراز إبداعات ذوى الهمم

- قيام كافة الهيئات الشبابية بتقديم برامج مخصصة لرفع لياقتهم البدنية والرياضة

- صياغة برامج التشغيل فى مختلف قطاعات التشغيل