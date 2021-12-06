بطلة مصر فى ألعاب القوى لذوى الهمم : أتمنى أن أكون مرشدة سياحية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت "آية شلتوت"، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أنها استعدت جيداً من أجل توجيه الأسئلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فقرة "أسال الرئيس"، باحتفالية "قادرون باختلاف".
وأوضحت، أنها تتمنى أن تصبح مرشدة سياحية فى المستقبل.
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