الطفل مهند عماد يكشف سبب لقب «سفير الطفولة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الطفل مهند عماد، سفير الطفولة من ذوى الهمم، وصاحب فكرة "إضافة مادة القيم واحترام الآخر بالمدارس"، أنه يحس بشعور رائع لا يمكن وصفه بعد تنفيذ طلبه بتدريس مادة القيم واحترام الآخر فى المدارس.





جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "آخر ساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران. ولفت مهند صاحب الـ 13 عاما، إلى أن حضوره احتفالية "قادرون باختلاف"، والتى أقيمت أمس الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى جعل لديه إحساسا رائعا لا يمكن وصفه يمزج بين الرهبة والسعادة والقلق والراحة، متابعا: عندى أحاسيس متلغبطة من إنسان متلغبط. وعن لقب سفير الطفولة من ذوى الهمم، قال مهند: "هذا لقب أطلق علىَّ من زملائى ولم أطلقه على نفسى، حيث نقوم بعمل ورش عمل، واشتغلنا كتير اوى، وتم توزيع ألقاب بين ذوى الهمم فتم اختيارى سفير الطفولة، حيث إن الألقاب تم توزيعها بناء على إمكانياتنا ومراحلنا العمرية".

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