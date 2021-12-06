الأمواج سترتفع 4 أمتار غدا بالإسكندرية .. المحافظ يكشف التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة له لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن المحافظة استعدت جيدا لنوة قاسم وبالتالى تم إصدار قرار بتعطيل الدراسة أمس، ولكن اليوم هو يوم عادى جدا حسب توقعات الأرصاد الجوية.
وأوضح المحافظ، أن الأمواج سترتفع 4 أمتار غدا الثلاثاء، وهذا سيسبب لنا مشكلة فى شارع الكورنيش، وتم وضع "لوادر" لإزالة كميات الرمالى التى تعيق الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه من الأربعاء ستعود الأمطار مجددا ولكننا جاهزين تماما وفق الطاقة الاستيعابية الموجودة لدينا.
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