والدة الطفلة مكة: قالت لى من فترة إنها ستقابل الرئيس والأمنية تحققت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حوارها لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى الفضائية، مساء أمس الأحد. وقالت والدة مكة: "أنا كنت أقول ليها الرئيس يا مكة معقول ده.. ده حلم كبير.. ولكن لما جت الدعوة الكريمة قلت سبحان دول ملائكة وأمنياتهم دائما ما تتحقق". وأكدت والدة مكة على أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى، تجاه أصحاب الهمم جعل نظرة المجتمع تختلف، واليوم جعل معنويات الأهالى مرتفعة جدا، قائلة: "المعنوية كانت فى السماء".

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