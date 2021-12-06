توجيه الرئيس بتمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المشروعات .. الأبرز فى صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أصحاب الهمم هم كنز مصر، وأن دعم الدولة لذوى القدرات لن يتوقف، كما أننا لم نصل بعد إلى التقدير الحقيقى لهم.

ووجه الرئيس، خلال مشاركته فى احتفالية «قادرون باختلاف»، التى أقيمت أمس فى مركز المؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، جميع الجهات فى الدولة بوضع المزيد من البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تنفذها الدولة، بحيث تصبح «جهود تمكين أبنائنا من ذوى الهمم جزءًا لا يتجزأ ومن الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام».

وخلال كلمته، أعلن الرئيس السيسى حزمة من الإجراءات التنفيذية، التى سيتم العمل من خلالها فى الفترة المقبلة، والموجهة خصيصا لذوى الهمم، من بينها: تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى جميع المحافظات جميع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية الخاصة بذوى الهمم، والتوسع فى مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع ذوى الهمم، لتمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية، وإنتاج قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التى تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم، وإسهاماتهم فى بناء «الجمهورية الجديدة»، وتوفير الهيئات الشبابية والرياضية برامج وأنشطة مخصصة لهم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم من أجل صقلهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل، ما يفتح لهم آفاق المستقبل.

وفى الجلسة النقاشية التى دارت بين الرئيس والمشاركين فى الاحتفالية، وتضمنت رده على عدد من أسئلة ذوى الهمم، أعرب الرئيس عن أمله فى أن يرى بلدنا الأفضل فى الدنيا دولة حديثة، مؤكدا «أننا قطعنا فى ذلك خطوة، ويتبقى ألف خطوة».

وقال: «أصعب لحظة فى حياتى عندما شعرت بأن مصر يمكن أن تضيع»، مؤكدا خوفه وقتها على الناس وعلى مصر، لأن «تعدادنا كبير، ومشاكلنا كبيرة، وظروفنا صعبة».

وشدد الرئيس السيسى على أن أسعد لحظة فى حياته لم تأت حتى الآن، مشيرا إلى أنها الحلم الذى يحلمه لبلده، ويتمنى تحقيقه بكل المصريين والشباب والكبار، و«قادرون باختلاف».

وأشار الرئيس إلى أن تطوير الريف المصرى هو المشروع الأعظم والأكبر، ويهدف إلى إسعاد 60 مليون مصري، مضيفا أنه يحب العمل كثيرا، وأنه لا يستطيع أن يجلس دون عمل، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها، وأنه يسعى لتحقيق حلمه بالاعتماد على الله.

وقال الرئيس أيضا، خلال الجلسة النقاشية التى حملت عنوان «حوار مع الرئيس»، وأدارها الفنان أشرف عبد الباقي، إنه يحب الجميع، ولا عداوة له مع أحد، ويكره التطرف والتشدد والغلو.

وفى رده على سؤال حول مثله الأعلى، أوضح الرئيس أن والده هو مثله الأعلى، فى حين أن والدته نموذج للحكمة والصبر، كما أن النبى محمد، عليه الصلاة والسلام، «قدوة عظيمة».

وقال الرئيس ردا على سؤال من أحد الأطفال عما إذا كان يشعر بالسعادة كونه رئيسا لمصر: «أنا دائما أتوكل على الله وحده، فهو يعطى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأدعو الله أن يساعدنى ويعيننى لكى أسعد الدنيا بما فيها»، مشيرا إلى أن «مصر ستكون أم الدنيا بفضل الله وفضلكم».

ورد الرئيس على أمنية أحد الشباب المشاركين فى الجلسة بمقابلة نجم مصر الدولى ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، قائلا: «محمد صلاح بطل، ودائما مع مصر.. نجيبه لك».

وقد أبدى الرئيس السيسى سعادته الغامرة فى بداية الاحتفالية، عندما شهد عددا كبيرا من النماذج الناجحة من أصحاب الهمم الذين اندمجوا فى المجتمع فى كثير من المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى بعنوان «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة.