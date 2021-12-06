شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية والدلتا نهارا، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون بارادا ليلا على الأنحاء كافة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود الشبورة المائية صباحا، وتحديدا عند الساعة الخامسة صباحا، وحتى الثامنة، محذرة من الخروج فى هذا الوقت، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر إذا لزم الأمر.

وكانت الأرصاد الجوية قد كشفت حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة ابتداءً من الإثنين 6 ديسمبر وحتى الأربعاء الموافق 8 ديسمبر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس خلال الـ72 ساعة القادمة يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية غدًا فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.