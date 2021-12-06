ماذا قال نواب البرلمان عن هاشتاح «السيسى حبيب المصريين»بعد إحتفالية« قادرون باختلاف»؟

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أخبار البرلمان
664525
/664525/ماذا-قال-نواب-البرلمان-عن-هاشتاح-السيسى-حبيب-المصريينبعد-إحتفالية-قادرون-باختلاف
07:00 ص - الإثنين 6 ديسمبر 2021
انتهى مجلس الشيوخ من حسم 19 مادة قانونية بمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبا)، وفى مقدمتها التأكيد على 22 حقوق للمسنين، فيما شهدت الجلسة حالة من الجدل الكبير فى المادة 3 بشأن مصطلح«الدولة»الذى طالبت به تنسيقية شباب الأحزاب به لحيل محل وحدات الجهاز الإدارى والذى رأت الأغلبية البرلمانية رفض المقترح وأن يبقى كما هو بأن تكون وحدات الجهاز الإدارى بالدولة هى الملزمة بتطبيق الـ22حق الجديدة المكفولة للمسنين.
دوت الخليج
الجلسة شهدت أيضا النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذى أعرب عن تحفظه واستيائه الشديدين من الطريقة التى تم تناول القانون بها داخل اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ، قائلا:" إن الطريقة لاتناسب مع قيمة مجلس الشيوخ الذى يعتبر مجلس للحكماء ولا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا مع قانون مهم ينتظره المصريين"،إلا ان الأغلبية تحفظ على حديثه وتم حذفها من المضبطة.
العنف ضد المرأة
- أيضا الجلسة شهدت مطالبة النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، بإدراج نبذ العنف ضد المرأة علي أجندة مناقشتات لجنة الدفاع والأمن القومي لقضية الوعي، مشيرة إلي حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة في الفترة (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر.
أكاديمية المحاماه
- الجلسة تضمنت تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن مقترح النائب سامح عاشور بشأن (أكاديمية المحاماه) والذى من شأنه أن يحافظ على استمرارية عمل الأكاديمية وفق تعديلات 2019 التى أقرها مجلس النواب بعد دعم مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور فى حينها.
اللجان النوعية
لجنة الإعلام
- عقدت اللجنة اجتماعا بحضور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة حيث ناقشت اللجنة أهمية تفعيل دور الرقابة لمواجهة الإسفاف وبعد محاولات تشويه الذوق المصري والموجات التي ظهرت مؤخرا مع الحفاظ على رؤية الفن وحرية التعبير.
- وتحدث فى بداية الاجتماع النائب الفنان يحيي الفخرانى، عضو اللجنة، مؤكدا أهمية دور الرقابة والرقيب، وأنه منذ سنوات خرجت موجه تطالب بإلغاء الرقابة، "وهذا الأمر أثار الخوف لدى بشدة لأن الرقابة تحمى الفنان قبل الجمهور".
- وقال الفخراني: "إن الرقابة لعبت دورا مهما وأنقذتنى من السجن في إحدى القضايا أو الدعاوى التي أقيمت ضد فيلم للحب قصة خيرة، والرقابة أنقذتنى من الحبس بالفعل ولولا الرقيبة وكانت سيدة ويطلق عليها المرأة الحديدة السيدة نعيمة حمدي، والتي كان لها دورا مهما وكبيرا وبالفعل هي من أنقذتني من الحبس". وأضاف الفخراني، قائلا: "الرقيب له دور مهم لحماية الفنان ولكن لابد أن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء وأن يكون الرقيب مصرى قوى، ويعرف المجتمع بشكل جيد ويعرف الشعب المصري وتقاليده".
- وأكد خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، أهمية الرقابة مستعرضا دور الرقابة، قائلا: إن المجال الذي تعمل به الرقابة غريب، فالرقابة نعمل مع الفنانين والمطربين والراقصات والمحلات اي دي جي اي فرح في اي مكان لابد أن يحصل على تصريح من الرقابة، وهو دور شديد الغرابة ولا نعرف سببه منذ إنشاء الرقابة حتى الآن هي رقابة مركزية بها 100 موظف ولا اعرف السبب".
لجنة الشباب والرياضة
- ناقشت اللجنة الاستراتيجية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بالنشء وما تم تنفيذه من تلك الاستراتيجية وقال النائب عادل الطنيخي، عضو اللجنة، إن اللجنة أوصت بعد مناقشة مستفيضة لهذا الملف باستدعاء كافة المسئولين عن تربية النشء سواء من وزارة الشباب والرياضة أو الوزارات والمؤسسات الأخري، للاستماع إلي خطة كل منهم واستراتيجية كل مؤسسة ووزارة في هذا الصدد.
- وأضاف النائب أن اللجنة ستعمل علي أن يظل هذا الملف مفتوحا إلي الانتهاء منه، لأنه أمر في غاية الأهمية، ويمثل أمن قومي لمصر لأن نشء اليوم هم قادة المستقبل وهم حملة الراية لرفع اسم مصر عاليا خفاقا في كافة المحافل داخليا وخارجيا، "لذا فإننا نولي هذا الملف اهتمام شديد" ومن جانبه، أكد النائب أحمد شعراوي عضو اللجنة، أن ملف النشء لا يقل أهمية عن أكبر وأقوي الملفات لأنه يمثل تحديا خطيرا ولابد من الاهتمام به وأشار إلي أن اللجنة ناقشت أيضاً ملف آخر مهم للغاية في اجتماعها اليوم، وهو ملف الأنشطة التي تقدمها الدولة المصرية للشباب الدارسين بالخارج.
لجنة الإسكان
- وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائببن محمود القط أمين سر لجنة الإعلام، ومحمد عزمي، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي، بإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل وتوافق أعضاء اللجنة بالإجماع على مقترح إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل في مصر، علي أن يتم إعداد تقرير عنه ورفع التوصية لرئيس مجلس الشيوخ.
لجنة الزراعة
- شهدت الإدتماع مشاركة د. محمد عبد المعطى، وزير الرى، مؤكدا إزالة كافة التعديات على المجاري المائية لأنها تمثل خطر على الامن القومي وعلى ارواح المواطنين، وأن مصر لا تهدر المياه و العالم شهد بحسن إدارتنا للموارد المائية كما قال أيضا:"نواجه دعاية سوداء مفادها أن مصر تستحوذ على نصيب الاسد من مياه نهر النيل "، متابعا الجهود التي قامت بها الدولة في ملف الاستخدام الأمثل للمياه لم تحدث من أيام محمد علي، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية و التغيرات المناخية احد التحديات التي تواجهنا و نتخذ اجراءات للتعامل مع الفيضانات
مجلس النواب
- عقب اختتام مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة.
لجنة الإسكان
- تنظم اللجنة زيارة ميدانية موسعة إلى مدينة العلمين الجديدة ومحافظة مرسى مطروح في الفتره من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر إجراء عدد من الجولات والزيارات التفقدية للوقوف على أبرز إنجازات الدولة المصرية هناك.
لجنة الصناعة
- ناقشت اللجنة بحضور وزيرة التخطيط، خطة الـ100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لدعم وتشجيع الصناعة المصرية والنهوض بها، وأكدت الوزيرة أن المرحلة الماضية الدولة كانت تثبت أقدامها ثم بدأت بالصناعة والاستثمار، كما تم عمل بنية تحتية بكل القطاعات، موضحة أن الدولة عملت الكثير من أجل انتعاش الصناعة.
- وأشارت وزيرة التخطيط أن المجموعة الاقتصادية بها تناسق وتكامل، مشيرة إلى أن اختلاف الرؤى في بعض الملفات أمر صحي، قائلة: نعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى إنتاجيا وأكثر المصادر من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وأضافت الوزيرة أن هناك ميزة كبيرة فى مصر أن اقتصادنا متنوع من صناعة لزراعة لاتصالات وتكنولوجيا فهم أساس الاقتصاد القوى.
- وشددت الوزيرة علي أنه تم وضع خطة للإصلاحات الهيكلية، ونعمل حاليا علي قاعدة بيانات متكاملة لكل مدخلات الإنتاج مع وزارة الصناعة، كما تم تشكيل لجنة للنظر في حوكمة أصول استغلال الدولة لأن هناك أراضى غير مستغلة، قائلة: القفزة الاقتصادية تأتي من الصناعات الكبري لذلك ندعمها كما أشادت وزيرة التخطيط بملف النسيج الذي يتناول المشكلات والحلول، مضيفة أن هذه الدراسة ستساعد كثيرا.
- وبإجتماع ثانى أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.
استجواب مصطفى بكرى
- أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تقدمه باستجواب ضد وزير التنمية المحلية، حول «إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد».
«السيسى حبيب المصريين»
- تصدرهشتاج «السيسى حبيب المصريين» مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك- تويتر) وذلك بعد إحتفالية «قادرون بإختلاف» والتى شهدها بمركز المنارة الأحد، بمشاركة جموع كبيرة من ذوى الهمم وأصحاب الإحتياجات الخاصة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويا في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، والتي كان آخرها اليوم الأحد، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، الإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.
- هشتاج «السيسى حبيب المصريين»تناقله جموع أطياف المجتمع فى مصر على مواقع التواصل الإجتماعى(فيس بوك- تويتر) موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره فى الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة وتذليل الصعاب لهم بجانب تسخير كافة إمكانيات الدولة المصرية ومشروعات القومية بما تتوافق معهم ظروفهم.
- نواب البرلمان بغرفيته مجلسى النواب والشيوخ كان لهم دور أكبر عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك- تويتر) وذلك من منطلق تواصلهم المباشر مع المواطنين بشكل مباشر، وتشكيل الصفحات الخاصة بهم جسر من جسور التواصل مع المواطنين أيضا حيث وجه نواب البرلمان التقدير والشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خاصة أنهم أيضا كانوا لهم دور فعال فى ترجمة رؤية القيادة السياسية التشريعية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر والتى كانت المحطة الأخيرة لها إصدار القانون القانون بتغليظ عقوبة التنمر عليهم.
- رودا مواقع التواصل الإجتماعى أيضا من خلال هشتاج السيسى حبيب المصريي، أكد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويشارك احتفالاتهم، وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج، كما تم عمل صندوق عطاء لدعمهم وقانون يضمن حقوقهم، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الجهد المقدر.
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