ماذا قال نواب البرلمان عن هاشتاح «السيسى حبيب المصريين»بعد إحتفالية« قادرون باختلاف»؟

شهدت الإدتماع مشاركة د. محمد عبد المعطى، وزير الرى، مؤكدا إزالة كافة التعديات على المجاري المائية لأنها تمثل خطر على الامن القومي وعلى ارواح المواطنين، وأن مصر لا تهدر المياه و العالم شهد بحسن إدارتنا للموارد المائية

كما قال أيضا:"

نواجه دعاية سوداء مفادها أن مصر تستحوذ على نصيب الاسد من مياه نهر النيل

"، متابعا

الجهود التي قامت بها الدولة في ملف الاستخدام الأمثل للمياه لم تحدث من أيام محمد علي، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية و التغيرات المناخية احد التحديات التي تواجهنا و نتخذ اجراءات للتعامل مع الفيضانات