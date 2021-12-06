/664538/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين مباريات هامة ومن أبرزها، مباراة تونس ضد الإمارات فى كأس العرب 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات كأس العرب

تونس ضد الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة 1 beIN Sports HD

سوريا ضد موريتانيا في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة 2 beIN Sports HD

قطر ضد العراق في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 1 beIN Sports HD

عمان ضد البحرين في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد آرسنال في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد أودينيزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

كالياري ضد تورينو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور ضد يني ملطية سبور قي تمام الساعة السابعة مساء

جوزتبه ضد جازينتاب في تمام الساعة السابعة مساء.

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بايونير بنتيجة 5/0، ضمن استعدادات الفارس الأبيض لعودة مباريات الدوري العام بعد التوقف الحالي بسبب بطولة كأس العرب.

وأحرز أهداف ازمالك كلاً من عمر السعيد هدفين وأوباما هاتريك، لينتهي اللقاء بخماسة زملكوية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – رزاق سيسيه – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم: عمر السعيد

وفي شوط اللقاء الثاني أجرى كارتيرون عدة تغييرات أبرزها دخول أيمن حفني وأبو جبل ويوسف أسامة نبيه بدلاً من شيكابالا ومحمد عواد ورزاق سيسيه.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.