/664541/موعد-مباراة-تونس-والإمارات-في-كأس-العرب-والقنوات-الناقلة

يخوض منتخبي الإمارات، ومنتخب تونس ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه كل من تونس وسوريا برصيد 3 نقاط، وهو ما يفتح الاحتمالات لتأهل أي منهم للدور المقبل.

القنوات الناقلة

قناة beIN SPORTS HD 1 بجانب قناة الكأس 1، بجانب القناة الرسمية لقنوات بي إن سبورتس.

نتيجة مباراة تونس وسوريا

نجح المنتخب السوري من تحقيق الفوز على المنتخب التونسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

فتتح المنتخب السوري سجل التهديف في وقت مبكر من المباراة، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أولفر كاسكاو، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين شباك نسور قرطاجة.

وجاء المنتخب التونسي بالضغط طوال أحداث الشوط الأول من محاولة تعديل النتيجة، ولكن دفاعات السورين كانت بالمرصاد من نصف ملعب اللقاء.

عاد المنتخب السوري في الشوط الثاني ليضرب بالهدف الثاني في المباراة، ويؤكد على نتيجة المباراة في الدقائق الأولى من النصف الثاني للقاء، بالدقيقة الـ 47 عن طريق محمد عنز، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرات كثيرة على الجانب الأيمن من الملعب، ويسددها عنز أعلى حارس المرمى وتصطدم بالقائم العلوي وتسكن الشباك.

تشكيل منتخب تونس أمام سوريا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: بن حميدة - غيلان شعلالي - ياسين مرياح - بلال العيفة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فرجاني ساسي- فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس بالعربي- حنبعل مجبري- سيف الدين الجزيري.