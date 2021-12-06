أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 35، القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة مول كفر الدوار".

القاهرة

تنطلق فى القاهرة أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

القاهرة

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته الـ37 بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة عبد الرشيد طبى وزير العدل الجزائرى.

القاهرة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى"، الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الأمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

بيروت

تعقد لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل بمجلس النواب اللبنانى جلسة مشتركة، لدراسة اقتراح قانون معجل يهدف لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية.

فيينا

يؤدى وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر اليمين الدستورية فى منصبه الجديد كمستشار فيدرالى للنمسا "رئيس الحكومة" أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.

مسقط

يقوم ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى سلطنة عُمان.

نيودلهى

يقوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بزيارة إلى الهند.

القاهرة

تنظم الغرفة التجارية العربية البرازيلية منتدى الأعمال البرازيلى – العالمى للحلال، لمناقشة آخر التطورات فى سوق الحلال البرازيلى، وتقديم أفكار جديدة حول تجارة المنتجات الحلال على مستوى العالم.

القاهرة

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعا مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، لمناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد بمديرياتهم.

القاهرة

تنظم سفارتا الهند وبنجلاديش بالقاهرة فعالية ثقافية مشتركة بقصر البارون، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإرساء العلاقات بين البلدين.

القاهرة

تُعرض مسرحية "الناسك" للمخرج الشاب رضوان جلال، على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القراءة الدرامية المسرحى التابع للمركز الثقافى الإسبانى.

الدوحة

يعقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا فى الساعة الخامسة مساءً، وبصحبته محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب، للحديث عن استعدادات منتخب مصر للقاء المنتخب الجزائرى، فى ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

الدوحة

يواجه المنتخب التونسى نظيره الإماراتى، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بكأس العرب.