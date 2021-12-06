انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان وزارة الصحة: إصابات ووفيات كورونا في مصر يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان اليومي عن إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر عن يوم الأحد الخامس من ديسمبر 2021 م، وجاء من خلال البيان اليوم عن خروج ما لا يقل عن 871 حالة متعافي من فيروس كورنا من المستشفيات، طبقا لما ينطبق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وطبقا للحالات التي تعافت اليوم يصل جمال عدد الحالات التي تعافت من الفيروس منذ بداية الإصابة بالمرض 301308 حالات.

أما عدد الإصابات المسجلة اليوم الأحد بلغ 902 حالة جديدة، تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد جراء التحاليل والفحوصات المعملية التي ثبتت إيجابية العينة، وذلك ضمن إجراءات التقصي والفحوصات التي تقوم بإجراءها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي نفس السياق فقد بلغ عدد الوفيات ليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، 45 حالة وفاة جديدة، هذا وطبقا لما للتوصيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية خال مدة 10 أيام من الإصابة بالفيروس يعد مؤشرا إيجابيا لتعافي المريض من الإصابة بفيروس كورونا.

وإضافة إلى ذلك فإن العدد المسجل بإصابة كورونا منذ البداية وحتى الآن بلغ 363162 حالة، ومن ضمن عدد الحالات التي تم شفاؤها بلغ 301308 حالة خرجت من المستشفيات، وعدد حالات الوفاة بلغت 20727 حالة وفات حتى الآن.

وتهيب وزارة الصحة جمع المواطنين محافظات الجمهورية، بمتابعة الموقف أول بأول بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي من شأنها التقيل من انتشار الفيروس وانحصاره أو أي أمراض معدية آخرى، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل عبر الواتساب 01553105105، والخط الساخن للتواصل بـ 105 و 15335 لتلقي أي إستفسار من المواطنين.