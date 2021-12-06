انت الان تتابع تفاصيل خبر صورة- حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الإثنين، وحتى السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الجارى.

وقالت، فى بيان، نشرته على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “من المتوقع أن يسود نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية والدلتا، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بينما يكون الجو باردا ليلا على جميع الأنحاء”.

بيان الأرصاد عن حالة الطقس

وأضافت الأرصاد أن هناك تواجدا للشبورة المائية الكثيفة صباحا، عند الساعة الخامسة صباحا، وحتى الثامنة صباحا، مشددة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند الخروج فى هذا التوقيت.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد طقسًا يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. بينما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقع الخبراء أن تتكون شبورة كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشاروا إلى وجود الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.