«انتظرونا في15 ديسمبر»..عمر كمال يكشف حقيقة ارتباطه بشيماء مغربي

/664532/انتظرونا-في15-ديسمبرعمر-كمال-يكشف-حقيقة-ارتباطه-بشيماء-مغربي

يواصل مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، إثارة حيرة الجمهور حول حقيبة ارتباطه بالمطرية شيماء المغربي، بنشر صورة تجمعهما تارة، والتصريحات مثيرة التساؤلات تارة أخرى.

دوت الخليج يرصد حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما».

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

وكان شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتدي بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

انتهاء أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

في سياق أخر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا جديد توضح من خلاله موقف مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال من الأزمة المنسوبة إليه، خاصة بعدما تقدمت النقابة بطلب إحالته للتحقيق.

وجاء بيان نقابة الموسيقيين على النحو الآتي: كلف الفنان هاني شاكر الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمال وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها، بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه».

تحذيرات النقابة لعمر كمال بعد أزمة «تمور وحليب»

وتابعت النقابة في بيانها محذرة عمر كمال: «وحذرت النقابة عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح والإلتزام بالسلوك المناسب حيث ماتم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤدي آخر أثار استيياء النقابة والراي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري، ومن جانبه أكد عمر كمال على الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى».

واختتم البيان : "تقرر توجيه انذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية للنقابة وحالة التكرار يتم تطبيق العقوبات الرادعة الوارده في القانون رقم 35 لسنة 1987 وتعديلاته".