/664542/تعرف-على-موعد-مباراة-قطر-والعراق-في-كأس-العرب-2021

يدخل منتخب العراق أمام قطر، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2021، حيث تنطلق اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أنتهت مباراة السعودية أمام فلسطين بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021.

وشهد اللقاء تألق كبير للمنتخب الفلسطيني في البداية وأستطاع إحراز هدف بنهاية الشوط الأول عن طريق محمد باسم رشيد بتصويبة صاروخية.

ومع بداية الشوط الثاني تغير مستوى منتخب السعودية للأفضل وبادل فلسطين الهجمات وشكل خطورة كبيرة، حتى أستطاعوا أن يحرزا هدف في الدقيقة 81 عن طريق عبد الله الحمدان بعد جملة مميزه من لاعبي الأخضر السعودي.

وبتلك النتيجة يصبح لكلاً منهما نقطة في المجموعة الثالثة التي تضم معهم المغرب والأردن.

نتيجة مباراة مصر والسودان

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.