/664543/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وإنتر-في-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق ريال مريد مباراته غداً أمام نظيرة إنتر ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش - رودريجو.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 36 مغرداً منفرداً بصدارة الليجا الاسبانية، بينما يظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 20 بالمركز الثامن.

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.