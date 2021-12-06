معلومات حول شيماء المغربي صاحبة الصورة المثيرة للجدل مع عمر كمال

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تصدرت المطربة شيماء المغربي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة تجمعهما في إشارة منه أن تم عقد قرانهما.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج أبرز المعلومات حول شيماء المغربي

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

وكان شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتدي بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما».

انتهاء أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

في سياق أخر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا جديد توضح من خلاله موقف مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال من الأزمة المنسوبة إليه، خاصة بعدما تقدمت النقابة بطلب إحالته للتحقيق.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيانها أن عمر كمال بريء من التهم المنسوبة إليه، واضعة بعض الشروط التي يجب أن يتبعها الاخير حتى لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى، وهي عدم نشر أي فيديوهات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى إذا كان بغرض المزاح، فصلا عن التزامه بقوانين ولوائح النقابة.