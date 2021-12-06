«ويجز عبقري وهتنبهروا بيه»..مؤلف مسلسل «بيمبو» يكشف تفاصيل العمل وموعد عرضه

/664545/ويجز-عبقري-وهتنبهروا-بيهمؤلف-مسلسل-بيمبو-يكشف-تفاصيل-العمل-وموعد-عرضه

تحدث السيناريست محمد أديب، نجل الفنانة هالة سرحان، عن آخر أعمال الفنية والتي أتت بعنوان «بيمبو»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل بيمبو وموعد عرضه

أوضح المؤلف، أن العمل مكون من 8 حلقات تجمع بين الكوميديا عبر المواقف، والدراما ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، بداية من 21 ديسمبر المقبل.

وتحدث أديب عن أبطال «بيمبو» فقال: «أبطاله من الجيل الجديد، منهم أحمد مالك عامل دور بيمبو وهو دور بيجمع الدراما والكوميديا، وويجز عبقري، ممثل ورابر عظيم الناس مش هتصدق إنه هو، ويجز مش عامل درو رابر وهينبهروا بيه».

عمرو سلامة يروج لمسلسل بيمبو

وروج عمرو سلامة، مخرج العمل لفيلم «بيمبو» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: نقدم لكم أول بوستر لـ مسلسلنا الجديد بيمبو، والمسلسل من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية وشركة فيلم فاكتوري، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة.

وأضاف: المسلسل من تأليف محمد أديب، بجانبه عدد من الكُتاب الشباب الرائعين، وتشارك معيّ في إخراج حلقات من المسلسل، المخرج الرائع عمر رشدي، واختتم كلامه قائلا: رهاننا أنكم سترون عملا مختلفا جدًا.

هدى المفتي في بيمبو

وكانت شاركت الفنانة الشابة هدى المفتى مؤخرا الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها بشكل ملفت وبدت عليها تغيير بعض من ملامح وجهها لتتناسب مع شخصيتها في مسلسلها الجديد «بيمبو».

وظهرت المفتي في الصور بفستان مشجر، كشف عن جزء من قدمها، وارتدت حذاء رجالي عليه شراب أبيض، الأمر الذي لفت انتباه عدد كبير من متابعيها، ووضعت بعض المكياج الذي أسفر عن تغير ملامح وجهها ولكن ليس بدرجة كبيرة.