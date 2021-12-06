/664526/كيف-حسمت-صناعة-النواب-مناقشات-إلغاء-الضريبة-العقارية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.

دوت الخليج

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع ، يكون باعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية ، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنه .

كيف حسمت صناعة النواب مناقشات إلغاء الضريبة العقارية؟

واضاف معتز محمود خلال اجتماع اللجنه أمس الاحد لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ، ان مالايدرك كله لايترك كله وان الهدف هو تخفيف الضريبه العقاريه خاصة ان الدولة لديها التزامات وحتي لانصطدم بعجز الموازنه ، ولابد من اقرار اليات قابلة للتنفيذ حتي لايكون هناك زريعه للاخلال باي التزام ، مشددا بان تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومه بشرط أن لايقل عن العائد والحصيله الموجود وهنحط في التشريع ان الثابت حسب القيمه الدفترية .

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بالغاء الضريبه العقاريه علي المصانع ، للمساهمه في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع وطالب النائب محمد المرشدي بالغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لاتغلق المصانع ابوابها وتتحول الي انشطه اخري.

وأكد النائب محمد حمدي موسي انه لايوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنه وان الضريبة العقارية مع القيمة المضافه يوحي للمستثمر ان الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة اعلي مما يتحصل عليه المستثمر.