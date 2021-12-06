بدء امتحان العلوم لرابعة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى الطلاب امتحان فى مادة المهارات المهنية، بعد انتهاء اختبار العلوم، على أن يكون مدة الامتحان هى ذاتها مدة الحصة.

وتغطى أسئلة الامتحان المقرر الذى تم تدريسه فى المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، ولن تعلن نتيجة الامتحانات الشهرية، بسبب أن وزارة التربية والتعليم تعتبرها أحد الأنشطة فى المنهج الجديد.

ويقيس الاختبار نواتج التعلم وأهداف الدروس وقياس مدى تفاعل الطلاب مع المقررات الدراسية المطورة.