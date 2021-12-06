شعراوى :مبادرة صوتك مسموع تعاملت مع أكثر من 15 ألف طلب واستغاثة...

استكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة" صوتك مسموع "والتي أنشئت فى اكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن "مبادرة صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها.

وأعلن اللواء محمود شعراوى ان مبادرة " صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها المبادرة وحتى الان 406132 رسالة تضمنت هذه الرسائل76647 شكوى تم حل عدد 74043 شكوى بنسبة 96,6% وجار حل 2604 شكوى مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .

وكشف اللواء محمود شعراوي عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهرنوفمبر الماضى حيث تلقت المبادرة 15710 ألف رسالة منها 2449 شكاوى تم الرد منها على 1887 شكوى منها بنسبة77% وجارى حل 562 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوي أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضى تنوعت مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1402 شكوى والإشغالات 827 شكوى ومخالفات البناء 111 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 91 شكوى والفساد 8 شكاوى إضافة إلى 10 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 12559 رسالة خلال شهر نوفمبر تضمنت 2026 شكوى، تم حل 1593 شكوى منها بنسبة 78,2% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 67 ألفاً و 566 متابعًا، وتلقت الصفحة 3020 رسالة من المواطنين منها 385 شكوى تم حلها بنسبة 71,2% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 131 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 71% ، وتلقت خدمة الخط الساخن 584 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة من حيث معدل الاستجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبريليها محافظات الجيزة والاسكندرية والقليوبية والمنيا والدقهلية والبحيرة وسوهاج والشرقية مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى مؤكداً انه يتابع بإستمرارمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مصدرا تعليمات مشددة لفرق العمل المتصلة بالمبادرة وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و مواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.