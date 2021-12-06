وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً حول اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات حول اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، د.أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، وأمين صندوق تطوير التعليم، والسادة أعضاء المجلس.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، تمهيداً لاستصدار القرار الجمهورى بشأنها.

وأوضح التقرير أنه جار التنسيق مع رؤساء الجامعات التكنولوجية لتنظيم الزيارات الميدانية المقرر القيام بها للجامعات التكنولوجية الثلاث (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية) خلال شهرى ديسمبر 2021، يناير2022.

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع خريطة للجامعات التكنولوجية الجديدة بما يتفق مع أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، والتخصصات والبرامج الجديدة التى يحتاجها سوق العمل والصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولى.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى جامعات: طنطا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، السلام ببورسعيد التكنولوجية، أسيوط التكنولوجية، طيبة التكنولوجية.

وافق المجلس على مقترح تشكيل مجلسي الجامعة لكل من: جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية لمدة عامين، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لضم مجمع الفيوم التكنولوجي لجامعة بنى سويف التكنولوجية، من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي وصندوق تطوير التعليم، ويأتى ذلك فى إطار توسعات الجامعة.

وأضاف التقرير أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات التكنولوجية.