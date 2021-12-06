تعرف علي مواعيد مباريات اليوم.. إيفرتون ضد آرسنال .. وتونس تواجه شبح الإقصاء أمام الإمارات في كأس العرب

العديد من المباريات الهامة التي ستشهدها ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 6 - 12 - 2021 والتي تأتي فى مقدمتها مباراة تونس ضد الإمارات فى كأس العرب، فضلا عن إيفرتون ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة تونس X الإمارات – الساعة الخامسة مساء على قناة 1 beIN Sports HD سوريا X موريتانيا – الساعة الخامسة مساء على قناة 2 beIN Sports HD قطر X العراق – الساعة التاسعة مساء على قناة 1 beIN Sports HD عمان X البحرين – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X آرسنال – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي X أودينيزي – الساعة السابعة والنصف مساء كالياري X تورينو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X يني ملطية سبور – الساعة السابعة مساء جوزتبه X جازينتاب – الساعة السابعة مساء

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