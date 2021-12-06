/664556/بينهم-3-أطفال-مصرع-12-شخصا-من-أسرة-واحدة-اثر-انهيار-منزل-ببني-سويف

لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهما، وأصيب 9 آخرين اليوم الإثنين اثر حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل. بينهم 3 أطفال.. مصرع 12 شخصا من أسرة واحدة اثر انهيار منزل ببني سويف ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث ملك بريك مبروك 11 سنة وشقيقتها "عبدالله" 8 سنوات، "وسيف" 12 سنة. والمصابين وهم أم هاشم هاشم عبد القادر 60 سنة مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، بريك مبروك صالح 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر ابو شهبه عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وبريك مبروك صالح 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح 45 سنة، وايمان عثمان حمد 23 سنة، وأحمد جمال عاشور 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة. تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفي أهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين غلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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