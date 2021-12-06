صحة الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية..اليوم

/664548/صحة-الشيوخ-تناقش-سبل-دعم-الصناعات-الدوائية-والمستلزمات-الطبيةاليوم

تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، في إجتماعها اليوم الإثنين سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " المعوقات والرؤي ومعوقات تصنيعة ياتي ذلك في ظل النقص الشديد للأدوية مرضي النزف المتكرر " الهيموفيليا" وهو من الموضوعات الهامه والعاجلة التى تمس حياة المواطنين .

دوت الخليج

الصناعات الدوائية

حيث تناقش اللجنه أسباب نقص الدواء لهذا المرض والتعرف على المشكلات التى يعاني منها المرضي على أرض الواقع وإيجاد الحلول السريعة المناسبة لتخطي هذه الأزمة والأزمات المتكررة في نقص بعض الأدوية .

ويشارك فى إجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، أطباء متخصصين في علاج مرض الهيموفيليا وبعض المرضي حيث أنه إضطراب نادر يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي ،بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم وقد ينزف المريض لفترة أطول وأحيانا يؤدي النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة ووفاته.