/664552/النائب-مصطفى-سالمان-عهد-السيسي-غير-مسبوق-نحو-الاهتمام-بحقوق-ذوي-الاحتياجات-الخاصة

أكد النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الإهتمام غير المسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفى سالمان بشأن حتفالية قادرون باختلاف

قادرون باختلاف

وأضاف النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن بأن احتفال مصر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وما فعله الرئيس في فعالية "قادرون باختلاف" يؤكد بأن الرئيس يضع أصحاب القدرات الخاصة في أولى اهتماماته، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بهم على مدار السنوات الماضية.

واستكمل "سالمان" بأن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي مسئولية البلاد، وضعت على عاتقها مشاركة ذوى الهمم في جهود الدولة نحو التنمية، سواء بمشاركة ممثلين لهم في لجان وضع وتعديل الدستور، أو الانتخابات التشريعية، وتأكيد حقهم في التمثيل البرلماني داخل القوائم.

وذكر النائب البرلماني بأن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا نجاحهم في العديد من المجالات، ومنهم من حقق مراكز أولى في الكثير من الألعاب والاختراعات والأبحاث، ومن ثم كان تجاهلهم على مدار عقود بمثابة حرمان لمصر من جهد وكفاءة وموهبة هؤلاء الأبطال.

وأوضح "سالمان" بأن كافة مؤسسات الدولة المصرية، خاصة وزارة التضامن الاجتماعي تبنت العديد من المبادرات، والمشروعات الخاصة بأصحاب القدرات الخاصة، لمنحهم حقوقهم، سواء ببرامج الحماية أو كارت الخدمات المتكاملة، والمميزات والإعفاءات الخاصة بهم في وسائل النقل، وهو أبسط حقوق لهؤلاء المحبين للوطن.

واختتم"سالمان" حديثه قائلاً "مصر في عهد الرئيس السيسي تهتم بكل أبناءها دون تفرقة، وعصر السيسي مختلف عما سبق، ولا إقصاء لأحد في عهده، والفترة القادمة ستشهد المزيد من الحقوق الخاصة بهم، وذوي الاحتياجات الخاصة يشعرون ويعيشون بعصر وعهد مختلف مع الرئيس السيسي، بل وتعامل الرئيس معهم بإحساس ومشاعر أبوية".