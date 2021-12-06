/664559/نجوم-الفن-يهنئون-محمد-ممدوح-بحصوله-على-جائزة-أفضل-ممثل-بمهرجان-القاهرة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان المتألق محمد ممدوح، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه الجديد «أبو صدام»، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43.

دوت الخليجيرصد رسائل نجوم الفن لمحمد ممدوح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي

كان من بين هؤلاء، النجم أسر ياسين، الذي نشر صورة من تسلم ممدوح للجائزة، عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها :"مبروك مبروك جائزة أحسن ممثل"، فيما حرص علي تهنئة النجمة صبا مبارك بعد فوز فيلمها "بنات عبد الرحمن" بجائزة تصويت الجمهور "جائزة يوسف شريف رزق الله".

بشرى تهنأ محمد ممدوح بجاىزة أفضل ممثل باستعادة أولى أعماله

أما عن بشرى فاستعانت بصورة من اولى تعاون لهما معا في السينما، وعلقت عليها قائلة: «مبروك لـ محمد ممدوح جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي، عن فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان، الصورة دي من البدايات السينمائية من فيلم بيبو وبشير مع فريق عمل الفيلم».

هشام ماجد لمحمد ممدوح: «ممثلي المفضل»

فيما، شارك الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بمحمد ممدوح موجها له رسالة خاصة، لتهنئته بحصوله على جائزة أفضل ممثل، فكتب عبر موقع «انستجرام»: 'مبروك بزيادة لصديقي و ممثلي المفضل النجم الموهوب المحترم اللذيذ تايسون جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن جدارة و استحقاق … و مبروك للمنتج أحمد فهمي و المخرجة نادين خان و أحمد داش و كل القائمين عالفيلم ”.

أول تعليق من محمد ممدوح بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل

هذا وعلق محمد ممدوح على تكريمه بجائزة أفضل ممثل، فقال: «عايز اقول شكرا لكل اللي وقفوا جنبي وأولهم مراتي واهلي وجمهوري.. شكرا لنادين خان وأحمد فهمي وشركة سي سينما وطلال وايهاب ايوب.. وعبد السلام وسامح كمال واحمد يوسف وكل كرو فيلم أبو صدام اللي محدش فيهم قصّر في دوره في العمل.. شكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ادارة وتنظيم ولجنة تحكيم».

فيلم أبو صدام

ويعرض فيلم «أبو صدام» بدور العرض السينمائية المصرية بداية من 22 ديسمبر الجاري، وهو من بطولةمحمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.