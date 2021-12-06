وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، تمهيدًا لاستصدار القرار الجمهورى بشأنها.
وأوضح التقرير أنه جار التنسيق مع رؤساء الجامعات التكنولوجية لتنظيم الزيارات الميدانية المقرر القيام بها للجامعات التكنولوجية الثلاث (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية) خلال شهرى ديسمبر 2021، يناير 2022.
وأشار المجلس إلى ضرورة وضع خريطة للجامعات التكنولوجية الجديدة بما يتفق مع أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، والتخصصات والبرامج الجديدة التى يحتاجها سوق العمل والصناعة سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
واستعرض المجلس الموقف التنفيذى للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى جامعات: طنطا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، السلام ببورسعيد التكنولوجية، أسيوط التكنولوجية، طيبة التكنولوجية.
وافق المجلس على مقترح تشكيل مجلسى الجامعة لكل من: جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية لمدة عامين، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لضم مجمع الفيوم التكنولوجى لجامعة بنى سويف التكنولوجية، من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالى وصندوق تطوير التعليم، ويأتى ذلك فى إطار توسعات الجامعة.
وأضاف التقرير أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات التكنولوجية.
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