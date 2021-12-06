القومى لحقوق الإنسان يشيد باهتمام الرئيس بذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالاهتمام غير المسبوق الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحرصه على الحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم وآمالهم.





وثمن المجلس استجابة الرئيس الفورية، وإصدار القرارات التى تضمن إزالة المعوقات التى تحول دون تنفيذ القوانين والوفاء بحقوقهم التى يكفلها الدستور والقانون المصرى.

ويشيد المجلس بحزمة الإجراءات التنفيذية التى اعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخامس من ديسمبر 2021 خلال احتفالية "قادرون باختلاف" والتى ستشكل نقطة الانطلاق لنقلة حقوقية على ارض الواقع، سيتبعها نقلة نوعية لتنفيذ كافة الخطط والبرامج فى مختلف مجالات حقوق الانسان.

وأشار البيان الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الانسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الى ما حققته مصر من نقلة نوعية بفضل إرادة سياسية رفيعة المستوى خلال هذه الفترة من جهود كبيرة تهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم كاملًا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة، وصون كرامتهم، ودمجهم فى المجتمع.

وأعلن المجلس أن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الحادى عشر من سبتمبر 2021 ويرتب نقلة نوعية فى تمتع كل مواطن ومواطنة وفى مقدمتهم متحدى الإعاقة بحقوقهم الإنسانية غير منقوصة، كما يعزز تنفيذ الحقوق التى يكفلها دستور 2014، والقانون رقم 10 لسنة 2018 الذى يضمن حقوق ذوى الإعاقة، ويضع التزاما على كل الجهات التنفيذية بالعمل وفقا لأحكامه، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويؤكد المجلس على دعم كافة الجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة من أجل تعزيز حقوق ذوى الإعاقة، حيث أن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان ومشاركتهم الكاملة يؤدى الى تعميق الشعور بالانتماء ويساهم فى تحقيق التقدم فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

من الجدير بالذكران اليوم العالمى لـ"ذوى الإعاقة"، المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام يهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتأكيد على الحق فى الكرامة والمشاركة الكاملة والاندماج فى شتى مناحى الحياة.