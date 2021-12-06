بعد التطوير.. خدمات رقمية حدثية بمجمع مرور الأميرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن المجمع شهد إنشاء وحدة متطورة لاستخراج الملصق الإلكترونى بإشراف العقيد محمد شعلان، رئيس المجمع. كما تم إنشاء وحدة متطورة للملصق الإلكترونى فقط داخل المجمع؛ تسيرا على المواطنين للحصول على الملصق فى دقائق. وشملت أعمال التطوير إنشاء 40 شباكا، تعمل بنظام الترقيم الآلى لتقديم الخدمات فى أسرع وقت، فيما تم تخصص شباك لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة. كما يوجد داخل مجمع نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، إضافة إلى منظومة التحصيل الإلكترونى التابعة للبريد المصرى.

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