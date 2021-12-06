مصر تتقدم 20 مركزًا فى مؤشر السياسة المناخية

جدة - نرمين السيد - تتواصل النجاحات الدولية لمصر فى مجال مكافحة التغير المناخى، ذلك تكليلاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام مع العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.





وفى إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التى تتناول وضع مصر فى مختلف المجالات، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة ترتيب مصر فى "مؤشر أداء تغير المناخ" الصادر عن مؤسسة "جيرمان ووتش" فى نوفمبر 2021، حيث جاءت مصر فى المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ 54.33 نقطة. ووفقاً للمؤشر فقد تقدمت مصر 20 مركزًا فى مؤشر السياسة المناخية لتحتل المرتبة 29 عام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 عام 2021، كما تقدمت مصر فى مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة 12 عام 2022 مقارنة بالمرتبة 14 عام 2021. يشار إلى أن منهجية مؤشر أداء تغير المناخ، تقوم على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشراً فرعياً، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).

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