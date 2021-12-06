محافظ المنيا يتفقد مشروعات قطاعى الصحة والرصف بمركز بنى مزار

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة بمركز بنى مزار وخاصة بقطاعى الصحة ورصف الطرق، بحضور إسماعيل الفحام رئيس مدينة بنى مزار والدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجهات المعنية.





تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية لمستشفى بنى مزار المركزى، بإجمالى تكلفة 275 مليون جنيه تقريبا، واطلع على المخطط العام للمستشفى والجدول الزمنى لنهو المشروع، وتضم المستشفى 5 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما، وتأتى ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحى وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية.

كما شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال تطوير مستشفى حميات وصدر بنى مزار، ضمن أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بالمستشفى، وتفقد عددا من الأقسام بالمستشفى، وتابع الجاهزية وحسن الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، كما تفقد قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى واطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، حيث أشاد عدد من المرضى بالخدمة الصحية المقدمة، موجهين التحية والتقدير لفريق العمل من الأطباء والتمريض.

كما تابع المحافظ خلال جولته سير العمل بمركز تلقى اللقاح بمستشفى الصدر، حيث ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتلقى اللقاح حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وخلال جولته بمركز بنى مزار، تابع محافظ المنيا أعمال رصف عدد من الطرق بالمدينة، حيث تفقد المحافظ أعمال رصف طريق بنى صامت-الشيخ فضل بمركز بنى مزار وبطول 10 كم بتكلفة 21 مليون جنيه، كما تفقد رصف طريق شارع الحرية وتقاطعاته من كوبرى هيلتون حتى مطحن بنى مزار بتكلفة 13 مليون جنيه وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، ووجه رئيس المدينة برفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين.