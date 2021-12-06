مشروع هدهد.. إطلاق تجريبى لخدمات التحول الرقمى فى القطاع الزراعى

جدة - نرمين السيد - ‏أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الالكترونية.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الوزيران بديوان وزارة الزراعة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الزراعة.

‏وشهد المؤتمر الإعلان عن الاطلاق التجريبى لمشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد"، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تعاون مثمر وجاد بين الوزارتين، لدعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة، والتى تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن هذا التعاون أثمر مؤخرًا عن 4 مشروعات جديدة والتى يتم إطلاقها بشكل تجريبى، لاستكمال منظومة التحول الرقمى.

‏أضاف أن وزارة الزراعة فى إطار جهودها للتحول الرقمى وميكنة الخدمات اتخذت خطوات جادة تمثلت فى ادراج برنامج التحول الرقمى فى القطاع الزراعى وخلال العامين الماضيين اطلقت منظومة كارت الفلاح الذكى، والذى يتم تطويره ‏بإضافة ميزة مدفوعات على الكارت، لافتًا إلى أنه تم طباعة أكثر من 3.5 مليون كارت، تم توزيع 2 مليون كارت منها على المزارعين ويجرى حاليًا استكمال عملية التوزيع لضمان استلام كل المزارعين للكروت.

وقال وزير الزراعة إنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية، حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعى، وتقديم الخدمات بشكل الكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، لافتًا إلى أنه تم إدراج 20 خدمة حاليًا، للتشغيل التجريبى، تمهيدًا لإدراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يساهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.

‏وفيما يتعلق بتطبيق هدهد المساعد الذكى للفلاح، أشار القصير إلى أن هذا التطبيق يساهم فى دعم منظومة الإرشاد الكترونيا، لمساعدة المزارع، فى تقديم سبل الدعم الفنى، والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد، فضلاً عن التعرف على امراض النباتات والآفات وتقديم العلاج المناسب لمقاومتها.

وتابع أنه تم التعاون بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعى، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يساهم فى تحديد الاحتياجات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفى، ويجرى حاليا الاعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوى، كما أوضح أنه تم التعاون فى ارشفة جميع المستندات الخاصة بوزارة الزراعة، فى إطار الاعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع "هدهد" يحقق تطوير نوعى فى منظومة الإرشاد الزراعى لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التى قد تصيب محصوله.

وأوضح أنه تم اختيار اسم "هدهد" لأنه معروف تاريخيًا بكونه صديق الفلاح.. إذ يستطيع المزارع فى حالة ملاحظة أى إصابة على محصوله فى كل أطوار الموسم الزراعى أن يقوم بالتقاط صورة عبر تليفونه المحمول وإرسالها للمنظومة التى ستتعرف من خلال الذكاء الاصطناعى على نوع الآفات والتواصل مع الفلاح لإمداده بالإرشادات اللازمة لعلاج الآفة ومجابهة آثارها، مؤكدًا أنه تم البدء بمجموعة من المحاصيل التى سيتم اطلاقها بشكل تجريبى، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تغذية المنظومة بالمزيد من البيانات والصور للتأكد من جدارتها ودقتها.