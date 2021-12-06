التلفزيون المصرى يلبى طلب أحد شباب احتفالية قادرون باختلاف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن وجه عبدالرحمن الطلب، أمس الأحد، فى احتفالية "قادرون باختلاف" التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال عرام: "تواجدى فى هذا المكان، وفى هذا التوقيت، يؤكد أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تهتم بشكل كبير بطاقة الشباب وقدراتهم.
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