جدة - نرمين السيد - وأضاف "عرام" خلال استضافته، فى برنامج صباح الخير يا مصر، والذى يعرض عبر شاشة التلفزيون المصرى، أنه تعرض لانتقادات حادة فى بداية حياته، متابعًا: "كانوا بيقولوا إزاى دا هيدخل جامعة".
واستطرد: " الناس كانت بتقول إزاى هيندمج فى المجتمع.. ممكن تخليك فى مهنة معينة بلاش تبقى معانا"، مضيفا أنا أثبت لهم العكس وأنى قادر.
وكان عبد الرحمن، أعرب على أمنيته فى أن يكون مذيعًا خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس فى احتفالية قادورن باختلاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الرحمن عرام أحد شباب قادرون باختلاف: أثبت للعالم أنى قادر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.