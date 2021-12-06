عبد الرحمن عرام أحد شباب قادرون باختلاف: أثبت للعالم أنى قادر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عرام" خلال استضافته، فى برنامج صباح الخير يا مصر، والذى يعرض عبر شاشة التلفزيون المصرى، أنه تعرض لانتقادات حادة فى بداية حياته، متابعًا: "كانوا بيقولوا إزاى دا هيدخل جامعة".

واستطرد: " الناس كانت بتقول إزاى هيندمج فى المجتمع.. ممكن تخليك فى مهنة معينة بلاش تبقى معانا"، مضيفا أنا أثبت لهم العكس وأنى قادر.

وكان عبد الرحمن، أعرب على أمنيته فى أن يكون مذيعًا خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس فى احتفالية قادورن باختلاف.