/664560/هيئة-الأرصاد-تحذر-المواطنين-انخفاض-فى-درجات-الحرارة-وأمطار
حالة الطقس اليوم الاثنين، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، خاصة مع الدخول في شهر الشتاء، وما إذا كان هناك حاجة لارتداء ملابس ثقيلة.
دوت الخليج
درجات الحرارة اليوم
ووفقا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاض خلال نهار يوم الاثنين، على كافة أنحاء الجمهورية.
كما أنه من المتوقع أيضا أن تكون درجات الحرارة شديدة البرودة على أغلب المحافظات الشمالية بدءا من الإسكندرية وحتى السلوم.
وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت في وقت لاحق، تعطيل الدراسة بها نظرا لسوء الأحوال الجوية، وذلك خلال يوم الأحد أمس.
طقس الاثنين
ونشير في السطور التالية إلى درجات الحرارة في المحافظات:-
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 22 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 20
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