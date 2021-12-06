ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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تتجه أنظار الكثير من المواطنين والمهتمين من أولياء الأمور بمتابعة امتحانات الصف الرابع الابتدائي التى تجري الآن بالنظام الحديث.

ورصد موقع دوت الخليج، أداء الطلاب لامتحانات الصف الرابع الابتدائي فى المديريات والإدارات التعليمية، والتى تجري فى إطار تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية التي من شأنها تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ونشير فى السطور التالية مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتى بدأت أمس، وتمتد حتى نهاية شهر ديسمبر، والتى تعد تقيمية بالنسبة للطلاب.

هذا وكان وزير التربية والتعليم، قد أعلن فى وقت لاحق النظام الجديد المطبق على الطلاب بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وإليكم فى السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وفقًا للترتيب الزمني.

انطلقت امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم الخامس من ديسمبر، ومن المرتقب أن تستمر حتى 9 من نفس الشهر.

وأدى التلاميذ امتحانات يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية، واليوم يتم امتحانهم فى مادة العلوم والمهارات المهنية.

وللعلم فإن تلك الامتحانات التى يتم إجرائها هي بغرض قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب .

ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.