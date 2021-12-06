/664571/غضب-الاهالي-سقوط-سيارة-بحفر-خط-مياه-ونجاة-السائق-بأعجوبة-في-سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح سقوط سيارة ربع نقل بيضاء اللون في حفرة خط مياه بالقرب من قرية المشاودة الشرقية وقرية المجابرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، مما أثار غضب الكثيرين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال السائق الذى نجى بأعجوبة أن الطريق لا توجد به أي علامات ارشادية أو إضاءة ولم تفاجئ بالحفرة بالطريق لم يتمكن من مفاداتها، وحمد الله كثير أنه لم يغمى علية والا ما استطاع الخروج من السيارة والوقوف على الطريق وتجمهر الناس من حولة ومحاولة إنقاذه، وأن السيارة كان بداخلها بضاعه بألاف الجنيهات تلفت جميعا.

سقوط سيارة في حفر خط مياه بسوهاج

وأكد أحد الاهالي ممن تجمعوا حول الحادث أن واجب المقاول وضع لوحات أو علامات ارشادية حول الحفرة حتى لا يقع بها المارة مثل ما حدث، وفي تلك المرة سقطت السيارة ونجا السائق ولا نعلم عواقب المرة القادمة فقد يكون احد سائقي الدراجات النارية او سيارة ملاكي أو أطفال بدراجات هوائية وغيرة مما يسبب كارثة أكبر.

وأضاف على المقاول عدم العمل بدون توجيه وتواجد من المهندس الاستشاري لموقع العمل واتخاذ كافة سبل الامان للعاملين والمارة على الطريق.

تطعيم أكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورونا بسوهاج

سادت حالة من الفرح بين العاملين بمديرية صحة سوهاج نتيجة تخطى حاجز المليون مواطن فى التطعيم ضد فيروس كورونا، مما أدخل الفرحة والسعادة على العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة صحة سوهاج أن تخطي تطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورنا بمحافظة سوهاج يدل على المجهود الكبير من العاملين بمديرية صحة سوهاج، وثمرة مجهودهم على مدار الايام الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العاملون في صحة سوهاج بكافة قطاعاتها عن سعادتهم الغير متناهية بهذا الانجاز لأنه سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوهاجي، وحماية المواطنين واستقرار الوضع الصحي بالمحافظة.

وأضافت وكيل صحة سوهاج أن الفرق المتنقلة تجوب كافة ارجاء المحافظة من اقصى الشمال طما وحتى دار السلام جنوبا، بالإضافة الى الفرق الثابتة، وتوجد بعض الفرق المتنقلة التي تتوجه الى بعض المنازل فى حالة عدم قدرة المواطن او صعوبة الحركة كي يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا وسهولة الحصول علية، وأن التطعيم ضد فيروس كورونا يرفع من مناعة الفرد وهو أمن ولا ضرر فيه،

واشارت وكيل صحة سوهاج الى أن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر نتيجة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان ومجهود العاملين بصحة سوهاج فى مواجهة فيروس كورونا، ودعت المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل للحصول على اللقاح لما له من تأثير على وقاية الفرد من الاصابة بفيروس كورونا.

وأشادت وكيل صحة سوهاج بإقبال المواطنين الكثيف على مراكز تلقي فيروس كورونا سواء الثابتة أو المتنقلة، وبقرارات الدولة المصرية تجاه هذا الفيروس اللعين وحثهم على تلقي اللقاح، وقدمت جزيل الشكر والامتنان لكافة القطاعي في صحة سوهاج وعلى مستوى الجمهورية.