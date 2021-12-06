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أدلى وزير السياحة والآثار، خالد العناني، بعددًا من التصريحات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

دوت الخليج

وزير السياحة: احتفالية الأقصر أول فعالية سنوية «قرارات»

وخلال الاجتماع أكد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على أن احتفالية طريق الكباش التى أقيمت فى مدينة الأقصر، والتى اتجهت أنظار العالم لها تعكس دمج حقيقي بين السياحة والآثار، مضيفًا: لا يمكن تصنيفه فى إطار محدد.

كما أكد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على أن تلك الأحداث والاحتفاليات من المرتقب أن تمتد بشكل سنوى خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير السياحة، الدكتور خالد العناني، إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس دائمًا عنصر التميز لدى المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى منتجاته المتنوعة الذى يعبر عن إرث حضاري.

أبرز قرارات وزير السياحة

وننشر فى السطور التالية أبرز التصريحات التى أدلى بها وزير السياحة والآثار خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي:-

- فعالية الأقصر وموكب نقل المومياوات الملكية تجسيد للدمج بين السياحة والآثار - فعالية الأقصر سوف تكون أول فعالية سنوية يتم إقامتها بشكل منتظم - عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً ومميزاً لمصر والعالم خاصة علي مستوي السياحة المصرية - فعالية كبري في فبرابر للاحتفال بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان - تاريخ تعامد الشمس المقبل على معبد أبو سمبل لن يتكرر