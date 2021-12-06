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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج توقيت مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية 2021.. التشكيل والقنوات الناقلة:

موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات هذا العام، في الفترة ما بين 3 إلى 12 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراةعبر قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية حصريًا في الشرق الأوسط.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.

تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ مباريات الأهلي ومونتيري المكسيكي غير جيد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريقين مباراة واحدة من قبل خلال بطولة 2013 بالمغرب.

ولعب الفريقين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفاز مونتيري المكسيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل عماد متعب هدف الشياطين الحمر خلال هذا اللقاء.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف طلب النادي في خطاباته المرسلة ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.