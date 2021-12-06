توقيت مباراة ليفربول وميلان بدوري أبطال أوروبا.. التشكيل والقنوات الناقلة

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تقام مباراة ميلان امام ليفربول علي ملعب "سان سيرو" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - نيكو ويليامز أليكس أوكسلايد تشامبرلين - تايلر مورتون - نابي كيتا تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - جيمس ميلنر.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وميلان على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.

وكان فريق ليفربول قد حسم لقاء الذهاب لصالحه، بالفوز بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صلاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.