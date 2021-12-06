/664563/مقترح-بإضافة-مادة-لـ-قانون-الطفل-تتعلق-بإجراء-تقييم-نفسى-لكل-المتعاملين-معهم-للحد-من-ظاهرة-العنف

في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، عقدت لجنة "لا للتحرش" بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اجتماعاً لها، أمس الأحد ، لاستكمال مناقشاتها حول توصيات مسودة حملة ضد التحرش المقدمة من الدكتورة آمال السيد، والتي خرج بها الاجتماع الأول والذي عقد 25 نوفمبر الماضي، في إطار الحملة الدولية ١٦ يوم لمناهضة العنف.

دوت الخليج

مقترح بإضافة مادة لـ "قانون الطفل" تتعلق بإجراء تقييم نفسى

ضم الاجتماع، أمس النائبة مها عبد الناصر عن الحزب المصرى، والزميلات من الجبهة الوطنية لنساء مصر: الدكتورة آمال سيد، ايفون مسعد ، دعاء العجوز ، مع كل من نيفين بورسين المدير التنفيذى للاتحاد النوعى لنساء مصر، و يارا رجب مساعد المدير التنفيذى للاتحاد.

ودار الاجتماع حول تبنى النائبة مها عبد الناصر، لمادة تضاف إلى قانون الطفل تتعلق بإجراء تقييم نفسى لكل المتعاملين مع الأطفال وهى تعتبر مادة بمثابة وقاية للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال .

كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية تقديم محتوى تدريبى يتعلق بالمحليات ضمن الدورات التدريبية التى يقدمها الاتحاد النوعى للنساء فى الجمعيات الأهلية.

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماه والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.