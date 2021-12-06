تعليم الشيوخ تناقش تعظيم الاستفادة من الكفاءات وموارد هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات

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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

دوت الخليج

تعليم الشيوخ تناقش تعظيم الاستفادة من الكفاءات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن مناقشة تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

صحة الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

كما تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، في إجتماعها اليوم الإثنين سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " المعوقات والرؤي ومعوقات تصنيعة ياتي ذلك في ظل النقص الشديد للأدوية مرضي النزف المتكرر " الهيموفيليا" وهو من الموضوعات الهامه والعاجلة التى تمس حياة المواطنين .

الصناعات الدوائية

حيث تناقش اللجنه أسباب نقص الدواء لهذا المرض والتعرف على المشكلات التى يعاني منها المرضي على أرض الواقع وإيجاد الحلول السريعة المناسبة لتخطي هذه الأزمة والأزمات المتكررة في نقص بعض الأدوية.

ويشارك فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، أطباء متخصصين في علاج مرض الهيموفيليا وبعض المرضي حيث أنه إضطراب نادر يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي ،بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم وقد ينزف المريض لفترة أطول وأحيانا يؤدي النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة ووفاته.