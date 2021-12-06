«هي اللي غلطانة»..مايا دياب تُعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب مع طليقها

/664573/هي-اللي-غلطانةمايا-دياب-تعلق-على-أزمة-شيرين-عبد-الوهاب-مع-طليقها

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على التعليق على أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطرب حسام حبيب التي هزت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة.

دوت الخليجيرصد تعليق مايا دياب على أزمة شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

وقالت مايا دياب، خلال برنامج «et بالعربي»، إن الجدل المثار هو غلطة شيرين لأنها كشفت تفاصيل من حياتها الشخصية أمام الإعلام وما كان يجب عليها فعل ذلك.

وأعلنت الفنانة اللبنانية عن دعمها ومساندتها لشيرين عبد الوهاب في أزمتها مشيرة إلى أنها تقدرها كثيرا.

انفصال شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، تأكيدًا للأنباء المتداولة أمس بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تنفي وجود خلافات بينها وبين حسام حبيب

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

اعترافات مثيرة لـ شيرين عبد الوهاب مع نضال الأحمدية

وكانت نضال الأحمدية، نشرت تسجيل صوتي للمطربة شيرين، لتؤكد حقيقة انفصالها عن حسام حبيب، مشيرة إلى أنها تمر بأزمة نفسية حادة تتعالج منها

وقالت شيرين خلال الحوار: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".