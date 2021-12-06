مذيع «صباح الخير يا مصر» يرد على سؤال عبد الرحمن عرام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووجه عبد الرحمن سؤالا لمقدمى البرنامج عن رأيهم وتعليقهم على احتفالية "قادرون باختلاف" التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس.

ورد المذيع محمد شاذلى بأن أهم ما لفت انتباهه هى الروح والسعادة التى ظهرت على وجوه كل المتواجدين فى الاحتفالية، ورغم أنك أبكيتنا جميعا لكن فى النهاية هناك طاقة وتريد أن تعبر عن نفسلك وتقول "أنا موجود"، ومع الدعم الذى تلقاه من الدولة فى الفترة الماضية ظهرت بشكل مختلف عما قبل، وكان ذلك أبرز ما لفت انتباهى، إلى جانب مشاعر الأبوة التى شاهدناها فى احتفال أمس.

أما جومانا ماهر فاتفقت مع ما قاله الشاذلى، مؤكدة أن ما لفت انتباهها هم "أنتم.. قادرون باختلاف"، وما فعلتموه لم يستطع الأصحاء إنجاز ربعه، ولا يملكون إصراركم ولا الروح التى تميزكم ولا اهتمامكم بكل التفاصيل.

كما لفت انتباهى طاقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وروحه، وكم كان حريصا على التواجد معكم، وكذا الشعر الذى ألقيته أمس، خلال الاحتفالية.