مذيعا «صباح الخير يا مصر» يستعرضان تجربتهما مع ذوى الهمم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمد الشاذلى، مقدم البرنامج، إنه لم يحظ بتجربة شخصية مع ذوى الهمم، لافتًا إلى أنه يتواصل مع بعضهم عبر "السوشيال ميديا"، قائلاً: إن ما يقدموه شىء مختلف.

وروت جومانا ماهر، مقدمة البرنامج، قصة شخصية لصديقة والدتها، قائلة: "أنجبت تلك السيدة طفلين، أحدهما مصاب بمتلازمة داون، والثانى شخص معافى.. الابن الطبيعى تزوج ويعيش مع زوجته، أما ابنها المصاب بمتلازمة داون هو من يخدم والدته فى الوقت الحالى".