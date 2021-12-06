مذيعا «صباح الخير يا مصر» يستعرضان تجربتهما مع ذوى الهمم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمد الشاذلى، مقدم البرنامج، إنه لم يحظ بتجربة شخصية مع ذوى الهمم، لافتًا إلى أنه يتواصل مع بعضهم عبر "السوشيال ميديا"، قائلاً: إن ما يقدموه شىء مختلف.
وروت جومانا ماهر، مقدمة البرنامج، قصة شخصية لصديقة والدتها، قائلة: "أنجبت تلك السيدة طفلين، أحدهما مصاب بمتلازمة داون، والثانى شخص معافى.. الابن الطبيعى تزوج ويعيش مع زوجته، أما ابنها المصاب بمتلازمة داون هو من يخدم والدته فى الوقت الحالى".
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