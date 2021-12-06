حوار عبدالرحمن عرام ومذيع «صباح الخير يا مصر» (فيديو)

وخلال الحلقة، وجه عبدالرحمن عرام، سؤلا لـ الإعلامى محمد الشاذلى مذيع برنامج "صباح الخير يا مصر"، قائلاً: "إيه أكتر شخصية تأثرت بها فى احتفالية قادرون باختلاف ولفتت نظرك؟".
ورد عليه الشاذلى قائلا: "شخصية سما، لأن لها قصة اتكلمنا فيها فى البرنامج منذ أيام، بعد تعرضها هى وأصدقائها للتنمر، ورفضت تستكين للأمر، وقدمت بلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص المتنمر، والصراحة شخصيتها قوية".
يذكر أن عبدالرحمن عرام، شارك فى احتفالية "قادرون باختلاف"، وقال إنه يتمنى أن يكون إعلاميا ناجحا ولديه برنامج، وأضاف أنه يرغب فى أن تكون أول مداخلة بالبرنامج مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن يناقش قضايا ذوى الهمم.
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