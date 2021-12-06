شعراوى: حل 96.6% من إجمالى شكاوى صوتك مسموع

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى إن مبادرة (صوتك مسموع) تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 406 آلاف و132 رسالة؛ تضمنت 76 ألفا و647 شكوى تم حل 74 ألفا و43 منها بنسبة 96.6% وجار حل 2604 شكاوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.





وأضاف شعراوى- فى بيان، اليوم- أن المبادرة تلقت، خلال نوفمبر الماضى، 15 ألفا و710 آلاف رسالة، منها 2449 شكوى تم الرد على 1887 منها بنسبة 77%، وجار حل 562 شكوى.

وأشار إلى أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة، خلال شهر نوفمبر الماضى، تنوعت مابين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1402 شكوى والإشغالات 827 شكوى، ومخالفات البناء 111 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 91 شكوى، والفساد 8 شكاوى، إضافة إلى 10 شكاوى خاصة بمبادرة (حياة كريمة)، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد أن مبادرة (صوتك مسموع) ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تلقت عبر (الواتس آب) 12 ألفا و559 رسالة خلال شهر نوفمبر، تضمنت 2026 شكوى، تم حل 1593 منها بنسبة 78.2%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 67 ألفاً و 566 متابعًا، وتلقت الصفحة 3 آلاف و20 رسالة من المواطنين، منها 385 شكوى تم حلها بنسبة 71.2%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 131 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 71%، وتلقت خدمة الخط الساخن 584 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأوضح أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة من حيث معدل الاستجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة، خلال شهر نوفمبر، تليها محافظات (الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنيا والدقهلية والبحيرة وسوهاج والشرقية)، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى.

وأكد أنه يتابع باستمرارمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وقال شعراوى إن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة، من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة، وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية، وهى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفورى مع فريق عمل (صوتك مسموع) من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم (الواتس آب- 01150606783) ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى ([email protected])؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.